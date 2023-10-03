Российские военные жалуются на командование и нехватку вооружения, - ISW
Российские оккупанты продолжают жаловаться на свое командование, которое не выполняет обещания и не реагирует на подчиненных, а также на нехватку вооружения и оборудования
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В частности, в российском батальоне "Восток" оккупанты жалуются на то, что российское военное командование не выполняет обещания использовать соединения как войска второго эшелона в боевых действиях и не награждает государственными наградами.
Там утверждают, что с начала полномасштабного вторжения личный состав батальона сражался на передовой вместо того, чтобы выполнять функции "зачистки" после штурмов.
Якобы за последние 19 месяцев боевых действий 31 военнослужащий "Востока" погиб в боях и 151 получил ранения, так что солдаты армии РФ жаловались, что российское командование недостаточно награждает батальон за его самоотверженность в составе российского оперативно-тактического соединения. "Каскад".
Кроме того, россияне заявляют, что на Купянском направлении российские войска используют устаревшие автоматические зенитные установки С-60 1950-х годов. При этом пользователи соцсетей подвергли сомнению кадры российского Минобороны, на которых показано, как российские силы используют пушки С-60, и спросили о возрасте этих систем. Однако командование заявило, что не сомневается в эффективности советского вооружения.
- В ISW также сообщали, что украинские войска занимают неопределенные более "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться в этом направлении.
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