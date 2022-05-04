Российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар

Об этом информирует в телеграме Энергоатом .



Главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук должен был сегодня, 4 апреля, присутствовать на заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом". Впрочем, руководителя не пропустили на блокпосте в Энергодаре.



Но попасть на заседание – не было суждено. Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос в ФСБ, которая активно "работает" в захваченном городе.



В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента. Впрочем, отсутствие у оккупантов даже элементарного здравого смысла уже и не удивляет.



"Таким образом, специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски", – говорится в сообщении.



В Энергоатоме также сообщают, что на заседание Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом" прибыли главные инженеры трех украинских АЭС и других подразделений компании. Обсуждали физическую безопасность ядерных объектов, эксплуатацию и ремонт ядерных установок.

Напомним, 24 февраля этого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Глава ОБСЕ назвал действия России актом государственного терроризма.

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.

По состоянию на 23 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял , что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир.

"Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?" – Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС.

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