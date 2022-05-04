Российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар
Вчера, 3 мая, российские военные не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, направлявшегося на заседание в Запорожье. Сразу с блокпоста руководителя отвезли на допрос. В настоящее время всему руководству станции выезд запрещен
Об этом информирует в телеграме Энергоатом .
Главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук должен был сегодня, 4 апреля, присутствовать на заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом". Впрочем, руководителя не пропустили на блокпосте в Энергодаре.
Но попасть на заседание – не было суждено. Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос в ФСБ, которая активно "работает" в захваченном городе.
В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента. Впрочем, отсутствие у оккупантов даже элементарного здравого смысла уже и не удивляет.
"Таким образом, специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски", – говорится в сообщении.
В Энергоатоме также сообщают, что на заседание Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом" прибыли главные инженеры трех украинских АЭС и других подразделений компании. Обсуждали физическую безопасность ядерных объектов, эксплуатацию и ремонт ядерных установок.
- Напомним, 24 февраля этого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Глава ОБСЕ назвал действия России актом государственного терроризма.
- Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.
- По состоянию на 23 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.
- Руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял , что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир.
- "Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?" – Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС.
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