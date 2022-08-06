Российские военные заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, - Энергоатом
Российские оккупанты ютятся в подвалах ЗАЭС, где прячутся от обстрелов
Об этом сообщает Энергоатом.
"Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и они находятся в опасности. В настоящее время последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые попали во время обстрелов 5 августа, ликвидируются. Персонал ЗАЭС нашел возможность безопасно работать в таких условиях", - говорится в сообщении.
- Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также «прилеты» зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
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