Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в комментарии Радио Свобода.



"Один из главных мелитопольских коллаборантов Юрий Радьков, который поставил своего родственника главой оккупационной милиции, сообщил местным о том, что лесистая местность и дороги к Каменной могиле заминированы. По нашей информации, это действительно так, и оккупанты пытаются не только ограничить передвижение мирных жителей, а еще, вероятно, боятся, что те начнут партизанить. Более того, оккупанты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника, а на Источниках Терпения чеченцы обустраивают свой лагерь", - сообщил Иван Арефьев.



Справка. Памятник Каменная Могила является культовым комплексом, единственным местом во всей Восточной Европе, где сохранилась наскальная живопись периода от позднего палеолита до средневековья. Холм насчитывает около 3 тысяч плит, под которыми расположены 65 гротов и пещер, обильно покрытых петроглифами.

Сам холм Каменной Могилы – уникальный природный объект. Это остаток песчаника Сарматского моря третичного периода. Под влиянием времени, ледника, воды и ветра плиты холмы приобрели удивительные очертания. На многих из них можно увидеть отпечатки растений и моллюсков Сарматского моря.



С 2006 года археологический комплекс "Каменная Могила" находится в предыдущем списке всемирного наследия ЮНЕСКО и претендует на право внесения объекта в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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