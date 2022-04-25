Российские военные захватили здание горсовета Херсона, - Общественное

Об этом Общественному сообщил неназванный работник органа.

"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", - рассказал он.

Издание сообщает, что о причинах захвата и требованиях российских военных неизвестно.

По данным украинской разведки, в Херсонской области российские оккупанты назначили "референдум" на 27 апреля .

На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Большая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.