Российские военные захватили здание горсовета Херсона, - Общественное
25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета
Об этом Общественному сообщил неназванный работник органа.
"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", - рассказал он.
Издание сообщает, что о причинах захвата и требованиях российских военных неизвестно.
- По данным украинской разведки, в Херсонской области российские оккупанты назначили "референдум" на 27 апреля .
- На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Большая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.
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