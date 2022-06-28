Российские военные забрали мэра Херсона Колихаева, - советница

Об этом в Facebook сообщила его советница Галина Ляшевская.

"Они забрали Игоря Колихаева", - написала советница.

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Колыхаев исполнял свои обязанности со дня оккупации до 26 апреля, когда россияне поставили своего гауляйтера. С того момента он управлял городом отдаленно. До этого он находился в городе.