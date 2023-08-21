Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В целом, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.

В то же время за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека: погибшие - 79, раненые - 153.

Также украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники противника. В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БПЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.