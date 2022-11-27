Российские военные за прошедшие сутки убили пятерых жителей Донетчины
За прошедшие сутки, 26 ноября, российская армия убила пятерых жителей Донецкой области
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.
“За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 во Часовом Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения”, - написал Кириленко.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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