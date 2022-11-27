Российские военные за прошедшие сутки убили пятерых жителей Донетчины

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.

“За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 во Часовом Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения”, - написал Кириленко.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

27 ноября Россия из станкового гранатомета обстреляла пограничную деревню на Сумщине.