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Российские военные вывозят жителей Сумщины в другие области и устраивают допросы, - ОВА

28 мартa, 2022 понедельник
21:19
война с Россией

Оккупанты устраивают допросы и берут в плен жителей Сумщины

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты остановили автомобиль местного жителя на одном из блокпостов Конотопского района. Они проверили документы и автомобиль, а затем вытащили владельца из машины, затолкали в свою и повезли в Киевскую область. Позже допрашивали, угрожая убийством, о позициях ВСУ в районе. После этого мужчину отвезли обратно в его машину и вернули телефон без сим-карты.

Глава ОВА сообщает о еще одном случае в Путивле. Там военные РФ взяли в плен 21-летнего парня. Известно, что мужчину похитили вместе с машиной "Фиат Сиена" ВМ8956АТ.

27 марта в одном из сел Буринской громады колонна российской техники наехала на семью шедшую по обочине дороги. Отца семьи не удалось спасти, мужчина скончался от травм в больнице. Еще двое – женщина и ребенок находятся в медицинском учреждении с переломами и ушибами. Ребенку сделали операцию.

  • Напомним, пригород Сум подвергся бомбардировке, сброшены две бомбы на окрестные села, ситуация в Сумской области остается напряженной.

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