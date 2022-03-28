Российские военные вывозят жителей Сумщины в другие области и устраивают допросы, - ОВА
Оккупанты устраивают допросы и берут в плен жителей Сумщины
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Оккупанты остановили автомобиль местного жителя на одном из блокпостов Конотопского района. Они проверили документы и автомобиль, а затем вытащили владельца из машины, затолкали в свою и повезли в Киевскую область. Позже допрашивали, угрожая убийством, о позициях ВСУ в районе. После этого мужчину отвезли обратно в его машину и вернули телефон без сим-карты.
Глава ОВА сообщает о еще одном случае в Путивле. Там военные РФ взяли в плен 21-летнего парня. Известно, что мужчину похитили вместе с машиной "Фиат Сиена" ВМ8956АТ.
27 марта в одном из сел Буринской громады колонна российской техники наехала на семью шедшую по обочине дороги. Отца семьи не удалось спасти, мужчина скончался от травм в больнице. Еще двое – женщина и ребенок находятся в медицинском учреждении с переломами и ушибами. Ребенку сделали операцию.
- Напомним, пригород Сум подвергся бомбардировке, сброшены две бомбы на окрестные села, ситуация в Сумской области остается напряженной.
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