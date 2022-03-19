Российские военные выпустили по Украине более 1080 ракет

Об этом сообщает CNN.

Представитель Пентагона прокомментировал ракетные удары по объектам на Западе Украины, в частности в районе международного аэропорта "Львов". Он назвал их точными. При этом у представителя Минобороны США не было дополнительной информации о том, откуда были нанесены ракетные удары по западной части Украины и какой ущерб они нанесли.

"У России до сих пор нет преимущества в украинском небе, и воздушное пространство остается спорным", – заявил он.

Напомним, Вооруженные Силы Украины зафиксировали выпуски российских ракет из глубины территории РФ.

НАТО согласовал механизм поставки в Украину комплексов ПВО. Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.