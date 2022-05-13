Российские военные во время фильтрации допрашивают детей из Мариуполя, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи", - говорится в сообщении.

Напомним, советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что не прошедших "фильтрацию" мариупольцев отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке.

В Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года, говорят в горсовете. По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации оккупанты не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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