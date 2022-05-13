Российские военные во время фильтрации допрашивают детей из Мариуполя, - Андрющенко
В Мариуполе слова детей оккупанты используют, чтобы "проверить" показания родителей
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи", - говорится в сообщении.
- Напомним, советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что не прошедших "фильтрацию" мариупольцев отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке.
- В Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года, говорят в горсовете. По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации оккупанты не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
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