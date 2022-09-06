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Российские военные ведут с высокой интенсивностью воздушную разведку БпЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск

6 сентября, 2022 вторник
19:34
война с Россией ВСУ

В течение дня 6 сентября оккупанты нанесли более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

Известно, что пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатов.

Сиверское направление: враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;

Харьковское направление: враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Руска Лозовая, Руски  Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;

Славянское направление: враг активных наступательных действий не вел. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое;

Краматорское направление: огненное поражение зафиксировано у Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Сиверска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;

Бахмутское направление: огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Опытное и Раздолевка;

Авдеевское направление: обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опытное и Первомайское;

Новопавловское направление: обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Большой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;

Запорожское направление: враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Червоного, Полтавки и Зализнычного;

Южнобужское направление: противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения.

Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БпЛА, совершил более пятидесяти вылетов.

  • По состоянию на утро 6 сентября известно, что за сутки армия РФ потеряла в Украине: 350 оккупантов, 25 бронемашин, 9 танков, столько же беспилотников и вертолет.

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