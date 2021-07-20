Российские военные в Узбекистане проведут учения на границе с Афганистаном
Россия и Узбекистан проведут совместные военные маневры неподалеку от узбекско-афганской границы на фоне роста обеспокоенности относительно безопасности в Центральной Азии в связи с наступлением талибов на правительственные войска на севере Афганистана
Об этом рассказывает Радио Свобода.
В пресс-службе Центрального военного округа России 20 июля сообщили, что учения пройдут на узбекском военном полигоне в Термезе с 30 июля по 10 августа. Отметим, Термез находится на самой границе двух стран.
В учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе авиация.
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Сотни афганцев, в том числе полицейские и правительственные войска, покинули страну за последние недели и перешли в Таджикистан и Узбекистан во время наступления талибов. Боевики захватили около трети из 423 районов Афганистана с момента начала вывода международных войск 1 мая.
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Правительственные войска держат важные города страны, такие как Кабул, Кандагар, Газни и др.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска из ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальных центра - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и Кала-Нау. Группировка заявляет о контроле 85% территории страны.
- 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе был убит индийский фотокорреспондент, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сидики
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