Российские военные в Узбекистане проведут учения на границе с Афганистаном

Об этом рассказывает Радио Свобода.

В пресс-службе Центрального военного округа России 20 июля сообщили, что учения пройдут на узбекском военном полигоне в Термезе с 30 июля по 10 августа. Отметим, Термез находится на самой границе двух стран.

В учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе авиация.



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Сотни афганцев, в том числе полицейские и правительственные войска, покинули страну за последние недели и перешли в Таджикистан и Узбекистан во время наступления талибов. Боевики захватили около трети из 423 районов Афганистана с момента начала вывода международных войск 1 мая.



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Правительственные войска держат важные города страны, такие как Кабул, Кандагар, Газни и др.