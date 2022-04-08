Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"
Алена Васильева отметила, что оккупанты готовятся с новой силой зайти на территорию Украины
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
Васильева добавила, что белорусское общество в целом негативно настроено относительно войны против Украины, а также относительно своего участия в этой войне: "Даже при мобилизации много белорусов пытаются избежать этого, они убегают в леса, если же их заставят воевать, они готовятся целыми подразделениями сдаваться в плен", – сказала она.
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Также активистка отметила, что белорусский состав офицеров массово увольняется, однако их заменяют российскими офицерами.
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