Российские военные умирают на оккупированных территориях в Украине из-за перегруженности больниц и нехватки специалистов
Медучреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых российских военных
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов", - отметила Маляр.
Она добавила, что помещения, в которых находятся россияне с легкими ранениями, запирают на металлическую решетку, чтобы не допустить дезертирства.
"В связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призываемые из запаса офицеры, в частности пенсионного возраста. Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - добавила Маляр.
- За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения российских оккупантов.
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