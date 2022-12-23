Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов", - отметила Маляр.

Она добавила, что помещения, в которых находятся россияне с легкими ранениями, запирают на металлическую решетку, чтобы не допустить дезертирства.

"В связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призываемые из запаса офицеры, в частности пенсионного возраста. Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - добавила Маляр.

За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения российских оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb