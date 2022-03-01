Российские военные убили гражданина Израиля
Автомобиль гражданина Израиля Романа Бродцкого обстреляли, когда он двигался в колонне с беженцами в направлении Молдовы
Об этом сообщает Обозреватель, передает "Эспрессо" .
Он двигался на автомобиле в составе колонны в направлении границы Украины с Молдовой. Оккупанты открыли огонь, в результате обстрела мужчина погиб. Информацию подтверждает Министерство иностранных дел Израиля.У Романа остались жена на Украине и родители в Израиле.
- Напомним, ранее российские военные убили 10 этнических греков.
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