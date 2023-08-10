Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Погибает очень много вражеских бойцов. Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию", - заявила Маляр.

Сообщается, что недалеко от временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области на открытой местности практически непрерывно враг кремирует тела своих военнослужащих. По словам замминистра, погибших доставляют на грузовых автомобилях.

От таких действий рашистов страдает и местное население. Мирные жители ощущают характерный едкий дым уже продолжительное время.

Кроме того, российские оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления в морг Чаплинской районной больницы. Тела хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.