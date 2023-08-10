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Российские военные сжигают своих погибших вблизи Мелитополя, - Маляр

10 августа, 2023 четверг
15:10
Война с Россией

На открытой местности во временно оккупированной Запорожской области продолжается кремация тел российских солдат, привозимых на грузовиках. Население страдает от едкого запаха

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Погибает очень много вражеских бойцов. Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию", - заявила Маляр.

Сообщается, что недалеко от временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области на открытой местности практически непрерывно враг кремирует тела своих военнослужащих. По словам замминистра, погибших доставляют на грузовых автомобилях.

От таких действий рашистов страдает и местное население. Мирные жители ощущают характерный едкий дым уже продолжительное время.

Кроме того, российские оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления в морг Чаплинской районной больницы. Тела хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

  • Министерство обороны Великобритании заявило , что по меньшей мере половина бойцов десантных войск в 30 тысяч, которых Россия направила на войну в Украину в 2022 году, были убиты или ранены в ходе боевых действий.
  • В Генштабе ВСУ сообщили , что в течение 9 августа захватчики потеряли 580 военных, 16 танков и вертолет.
Мелитополь
російська армія
оккупированные территории
Запорожская область
Анна Маляр
Убитые русские
потери окуппантов
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