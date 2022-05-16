Российские военные сосредоточятся на битве за Северодонецк вместо попыток захвата всей Донбасса, – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны.

"Неудачные попытки российских войск пересечь реку Северский Донец возле Кременной могут перенести российские операции из окружения дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям", – говорят в Институте.

По их данным, оккупационные войска также, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ.

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