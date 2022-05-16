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Главная война с Россией Российские военные сосредоточятся на битве за Северодонецк вместо попыток захвата всей Донбасса, – ISW

Российские военные сосредоточятся на битве за Северодонецк вместо попыток захвата всей Донбасса, – ISW

16 мая, 2022 понедельник
06:59
война с Россией

Российские войска, скорее всего, отказались от попыток оцепить украинские подразделения от Донецка до Изюма

Об этом сообщает Институт исследования войны.

"Неудачные попытки российских войск пересечь реку Северский Донец возле Кременной могут перенести российские операции из окружения дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям", – говорят в Институте.

По их данным, оккупационные войска также, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

  • В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ.

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