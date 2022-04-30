Российские военные снова атаковали украинских пограничников в Черниговской области
Россия 30 апреля снова атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты обстреляли пограничный пункт из минометов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба .
"Сегодня пограничники зафиксировали обстрел из России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра", – говорится в сообщении.
Никто из пограничников не пострадал.
Отмечают, что враг проводит воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
- Это уже не первый обстрел пограничников в Черниговской области. В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.
- 28 апреля пограничники также зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
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