Российские военные снова атаковали украинских пограничников в Черниговской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба .

"Сегодня пограничники зафиксировали обстрел из России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра", – говорится в сообщении.



Никто из пограничников не пострадал.

Отмечают, что враг проводит воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Это уже не первый обстрел пограничников в Черниговской области. В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.

28 апреля пограничники также зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".