Российские военные с утра обстреливают границы Черниговщины из минометов и артиллерии
Российские военные с утра обстреливают приграничья Черниговщины из минометов и артиллерии, слышно было около 25 взрывов
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.
Российские оккупанты с утра обстреливают пограничные села Черниговщины из минометов и артиллерии.
"Сегодня, 26 июля, с самого утра враг обстреливает пограничье Черниговщины. После 6 ч утра обстрел села Леоновка, вероятно из миномета 120-мм, до 10 взрывов. Между 10:00 и 11:00 обстрелы возле села Горск, вероятно из ствольной артиллерии, 15 взрывов", – пишет Чаус.
Также сообщается, что в настоящее время информация о погибших людях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
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