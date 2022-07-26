Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.

Российские оккупанты с утра обстреливают пограничные села Черниговщины из минометов и артиллерии.

"Сегодня, 26 июля, с самого утра враг обстреливает пограничье Черниговщины. После 6 ч утра обстрел села Леоновка, вероятно из миномета 120-мм, до 10 взрывов. Между 10:00 и 11:00 обстрелы возле села Горск, вероятно из ствольной артиллерии, 15 взрывов", – пишет Чаус.

Также сообщается, что в настоящее время информация о погибших людях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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