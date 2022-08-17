Российские военные руководители уже на своей шкуре ощущают охоту со стороны ВСУ. Колонка Сергея Згурца

Сегодня в военных итогах: министр обороны Украины Резников говорит об ударах по Крыму, о мобилизации и о том, как армия рашистов пытается обезопасить свой командный состав от уничтожения, а также почему главнокомандующий ВСУ обеспокоен расположением ракетных систем на границе со стороны Беларуси.

Интересные моменты из интервью Резникова Голосу Америки

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Голосу Америки обнародовал несколько интересных моментов: о правилах использования американского оружия. Он заявил, что в Украине нет запрета от партнеров по поражению военных объектов РФ в оккупированном Крыму. Резников также выразил убеждение, что США передадут Украине системы ATACMS с дальностью действия в 300 км, и тогда целей на территории Крыма, которые нужно поразить, станет гораздо больше.

По поводу мобилизации

По словам Резникова, в ряды украинской армии мобилизовано уже достаточно много людей. ВСУ не требует увеличения количества личного состава, а мобилизации подлежат только конкретные специалисты: операторы БПЛА, айтишники, связисты, артиллеристы и бойцы, которые могут быстро овладеть более сложными системами вооружения стандартов НАТО. Также, по словам Резникова, сейчас на территории Украины действуют 135 тысяч сил врага, но это уже не те силы, которые были на первом этапе войны. Однако агрессора не стоит недооценивать.

О потерях врага и попытках россиян обезопасить свой командный состав

Напомню, когда речь идет о враждебной силе, то за пол года было уничтожено 44 тысячи агрессоров , что указывается в сводке Генштаба и к этому следует добавить, как минимум, в три раза больше раненых, но среди враждебных потерь выделю руководящий состав.





По данным проекта "Killed in Ukraine", устанавливающего личные данные убитых российских командиров, сейчас речь идет, по меньшей мере, о более чем 1000 погибших офицеров и генералов — это 10 генералов, 103 полковника и подполковника, 135 майоров, более 700 в званиях от капитана. Конечно, потери старших офицеров, а особенно младших офицеров, непосредственно воюющих, оказывают существенное влияние на боеспособность армии противника. Уничтожение вражеского руководящего состава продолжается, вернее ликвидация системы управления путем уничтожения командных пунктов разного уровня. Наша разведка знает, где такие командные пункты находятся, используя радиотехническую разведку, космическую разведку, работу агентурной сети и визуальное наблюдение. Возможностей уничтожения у нас добавилось, учитывая использование HIMARS, дальнобойной артиллерии и авиации. Особенно в тех участках, где подавлена враждебная ПВО. Такое впечатление, что новая реальность беспокоит российских военных руководителей, ощущающих на своей шкуре охоту со стороны ВСУ.



Мы слышали информацию, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон, также ОК "Юг" подтвердили этот тренд. Было сказано, что, скорее всего, означает, что кому-то нужно сохранить свою жизнь и очень страшно за свои перспективы.



Я пообщался с теми, кто подробно знает о тактике рашистов по спасению своих командиров, и мне рассказали интересные подробности. Оказывается, что схема такова: с целью сохранения командного состава войск агрессора, старшего офицерского состава подразделений, действующих на нашей территории, дано указание о ежедневном выбытии на ночлег с территории Херсонской области на территорию Крыма. А что касается младшего и среднего звена офицеров РФ, то им приказано постоянно находиться на территории Херсонской области, но находиться немного дальше мест размещения подчиненных сил и средств, чтобы иметь возможность спастись.



Для удержания Херсона враг наверняка использует третий корпус, который несколько месяцев формировался в Мулино Нижегородской области. Об этом корпусе впервые сказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал Павлюк. Он говорил, что армия РФ формирует резервный корпус численностью в 15 тысяч личного состава и при необходимости новые части этого корпуса могут быть привлечены для наступления на Киев. Павлюк это сказал в июне, но сейчас, кажется, что все-таки не Киев, а Юг. Уже есть данные, позволяющие говорить, что военно-политическим руководством РФ принято решение об перекидывании этого третьего корпуса на территорию Украины. Отход этих сил будет происходить железнодорожным транспортом, о численности мы не знаем. Действительно ли удалось набрать 15 тысяч? Я думаю, гораздо меньше, но опрокидывание этих войск говорит, что у врага критическая потребность в живой силе. Наши меры по ударам по Джанкой и другим городам с логистическими узлами врага, чрезвычайно актуальны и нужны потому, что практика уничтожения логистических хабов будет лишь масштабирована, чтобы усложнить действия противника на линии фронта.

О Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил обеспокоенность расположением ракетных систем вдоль государственной границы Украины со стороны Беларуси. Об этом Залужный сообщил в Telegram-канале после разговора со своим канадским коллегой.