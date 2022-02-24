Российские военные пытаются захватить ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окуупанты стремятся захватить ЧАЭС
Об этом он написал в твиттер .
Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась", - сообщил президент.
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