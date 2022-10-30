Российские военные проводят принудительную эвакуацию населения в Новой Каховке под предлогом подготовки к обороне
Под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.
Об этом в своем своде сообщает оперативное командование "Юг".
Такие мероприятия продолжаются и по другим населенным пунктам правобережья. Так же, как отмечают в ОК "Юг", обстановка в операционной зоне на южнобузском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой.
"Противник продолжает держать оборону и пытается удержать занятые рубежи. В то же время, враг наносил огненное поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, танков - как вдоль линии боевого столкновения, так и по прилегающим территориальным общинам. Обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка. Без потерь и разрушений", – говорится в сообщении.
Украинские военные в течение дня уничтожили 57 рашистов, самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", гаубицы "Д-20" и "Мста-Б", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1", 1 танк и 7 единиц автобронетехники.
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