Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Что касается российского войска, которое сейчас находится на территории Беларуси, то буквально на днях туда прибыла высокая комиссия военных чиновников из Москвы, чтобы проверить, чем занимались те же чмобики в течение последних шести недель на территории белорусских учебных центров и полигонов. Скорее всего, эти чмобики будут направлены на участки восточного фронта, чтобы усилить оборонные позиции российских кафиров, которые все еще не теряют надежды выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - прокомментировал полковник ВСУ.



Владислав Селезнев добавил, что противник уже потерял на восточном направлении кучу русских людей, но до сих пор ничего не может сделать с украинским сопротивлением на Донетчине и Луганщине.



"Что касается наступления с севера на нашу страну, то недавно представитель Офиса Президента господин Арестович сказал, что нет у россиян тех ресурсов и возможностей, чтобы атаковать Украину с севера. Возможно, они и грезят этим, но одно дело мечтать, а другое - реализовать подобный план. По моему мнению, в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ. , – заметил Селезнев.

По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч русских военных.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси

25 ноября Центр национального сопротивления белорусскому подполью сообщили, что российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных.

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