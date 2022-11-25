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Эксклюзив

Российские военные, проходящие подготовку на территории Беларуси, не несут угрозы наступления с севера Украины, - полковник ВСУ Селезнев

25 ноября, 2022 пятница
16:33
война с Россией

Владислав Селезнев, полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ и не будут направлены на белорусское направление

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Что касается российского войска, которое сейчас находится на территории Беларуси, то буквально на днях туда прибыла высокая комиссия военных чиновников из Москвы, чтобы проверить, чем занимались те же чмобики в течение последних шести недель на территории белорусских учебных центров и полигонов. Скорее всего, эти чмобики будут направлены на участки восточного фронта, чтобы усилить оборонные позиции российских кафиров, которые все еще не теряют надежды выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - прокомментировал полковник ВСУ.

Владислав Селезнев добавил, что противник уже потерял на восточном направлении кучу русских людей, но до сих пор ничего не может сделать с украинским сопротивлением на Донетчине и Луганщине.

"Что касается наступления с севера на нашу страну, то недавно представитель Офиса Президента господин Арестович сказал, что нет у россиян тех ресурсов и возможностей, чтобы атаковать Украину с севера. Возможно, они и грезят этим, но одно дело мечтать, а другое - реализовать подобный план. По моему мнению, в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ. , – заметил Селезнев.

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Украина
Россия
Белорусь
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
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