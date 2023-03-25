Об этом в telegram сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее видео.

"Мародерство международного уровня. Именно этим занимаются россияне на оккупированных территориях. Например, вывозят украинское зерно из Мариупольского района. Такой нетипичный зерновоз зафиксировали в Мариуполе возле кировского рынка. Ехал он в сторону Новоазовска. Это обычный транзит и обычная схема сообщении.