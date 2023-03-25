Российские военные продолжают вывозить из Мариупольского района украденное украинское зерно
Из временно оккупированного Мариупольского района российские захватчики продолжают вывозить украденное украинское зерно
Об этом в telegram сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее видео.
"Мародерство международного уровня. Именно этим занимаются россияне на оккупированных территориях. Например, вывозят украинское зерно из Мариупольского района. Такой нетипичный зерновоз зафиксировали в Мариуполе возле кировского рынка. Ехал он в сторону Новоазовска. Это обычный транзит и обычная схема сообщении.
- 19 марта российские государственные информагентства утверждают , что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
- В тот же день в Минобороны Украины заявили , что ночной визит Путина был вызван не только вопросом безопасности, но и попытками диктатора скрыть настоящее состояние города.
- 20 марта в эфире Еспресо депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил , что никакой жертвы среди гражданского населения в Мариуполе за практически месяц "хлопка" нет - все попадания исключительно целевы.
- 24 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что кафиры активно используют порт города для логистики военных нужд.
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