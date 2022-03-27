Российские военные продолжают перемещаться на территорию Беларуси, – Генштаб
Российские военные продолжают передвигаться по территории Республики Беларусь с целью ротации подразделений. Часть белорусских военных остается на полигонах.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Генштаб сообщил о передвижении российских военных по территории Белоруссии. Отмечают, что целью этих перемещений является ротация подразделений, понесших значительные потери.
"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", - говорится в сообщении.
Добавляют, что часть белорусских военных остаются на полигонах.
На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
На Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.
В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.
- Напомним, в оккупированном Крыму россияне принудительно отправляют мужчин воевать против Украины и угрожают их родным.
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