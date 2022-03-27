Российские военные продолжают перемещаться на территорию Беларуси, – Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Генштаб сообщил о передвижении российских военных по территории Белоруссии. Отмечают, что целью этих перемещений является ротация подразделений, понесших значительные потери.

"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Добавляют, что часть белорусских военных остаются на полигонах.



На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.



На Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел.



На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.



На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.



В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Напомним, в оккупированном Крыму россияне принудительно отправляют мужчин воевать против Украины и угрожают их родным.