Российские военные принудительно вывозят жителей Северодонецка, чтобы мародерить, - глава районного ВА
Российская армия вывозит жителей Северодонецка в Луганск, чтобы мародерить и грабить квартиры
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает УНИАН .
Он отметил, что около половины города остается оккупированным.
"Бои очень мощные. Все-таки силы россияне бросили все именно на Северодонецк", - добавил глава РВА.
Власенко рассказал, что есть данные о вывозе людей из оккупированной части Северодонецка в Луганск. После этого россияне занимаются мародеством.
"Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - подытожил он.
-
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины отбили половину Северодонецка и зачистили от оккупационной армии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное