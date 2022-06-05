Об этом в эфире телемарафона заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает УНИАН .

Он отметил, что около половины города остается оккупированным.

"Бои очень мощные. Все-таки силы россияне бросили все именно на Северодонецк", - добавил глава РВА.

Власенко рассказал, что есть данные о вывозе людей из оккупированной части Северодонецка в Луганск. После этого россияне занимаются мародеством.

"Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - подытожил он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины отбили половину Северодонецка и зачистили от оккупационной армии.