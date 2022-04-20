Российские военные принудительно переселили в РФ более 500 тыс. украинцев, - постпред Украины при ООН
Оккупанты переселяют украинцев с временно захваченных территорий в Россию. Захватчики уже вывезли из Украины более 500 тыс. граждан
Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Неотъемлемым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря", - сказал он.
По его словам, на территорию РФ переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей.
Кислица отметил, что не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях "на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безымянном Донецкой области".
Украинцев отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин, подчеркнул постпред. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.
Кислица добавил, что такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН.
"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны достигать новых высот", - сказал он.
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