Об этом пишет The New York Times.

Чиновник Пентагона заявил газете, что "поэтапный" темп истощает российскую армию, и что общий боевой потенциал военных снизился примерно на 20 процентов. Еще один представитель Пентагона рассказал, что с начала войны Россия потеряла тысячу танков.

Генерал Александр Дворников, назначенный в апреле президентом России ответственным за войну в Украине, вынужден был признать, что его военный план провалился.

"Вскоре после своего назначения генерал пытался заставить соединенные воздушные и сухопутные подразделения координировать свои атаки, — оценивают действия генерала американские чиновники. - Но его не видели за последние две недели, что побудило некоторых чиновников усомниться, продолжает ли он руководить военными усилиями".

Российские летчики также продолжают демонстрировать то же поведение, "не подверженное риску", как и в первые недели войны. Они пролетают границу, наносят удары, и быстро возвращаются на территорию России. Фактически они не прикрывают свои войска из воздуха. Поэтому "Россия до сих пор не завоевала никакого преимущества в небе", — утверждают американские военные.

К тому же российские военные придерживаются доктринального метода советского образца, согласно которому ниже по рангу офицеры не имеют права указывать на недостатки стратегии или самостоятельно вносить коррективы.

По словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военными из Соединенных Штатов и других стран НАТО используют западный метод и оказались особенно ловкими в адаптации к обстоятельствам.

Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по Украине и России в администрации Обамы, сказала, что Путин до сих пор лично вовлечен в планирование мельчайших военных операций. "Мы снова слышим рассказы, что Путин привлекается к разработке планов еще активнее, — сказала госпожа Фаркас, которая сейчас является исполнительным директором Института Маккейна. - Мы знаем, что если у вас есть президенты, которые вмешиваются в оперативные военные решения, то это рецепт катастрофы".

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