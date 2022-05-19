Российские военные похитили из банкомата в Запорожской области почти 400 тыс. грн
В Пологах в Запорожской области российские военные похитили из банкомата почти 400 тыс. грн
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
Инцидент произошел в начале мая.
"В оккупированных Пологах военные РФ похитили почти 400 тыс. грн из банкомата. После очередного обстрела города оккупанты воспользовались тем, что фасад магазина был частично разрушен, и проникли в помещение. Они повредили размещенный в нем банкомат и похитили деньги", - сообщили в ОВА. .
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