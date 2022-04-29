Российские военные похитили двух подданных Великобритании, работавших в гуманитарной организации "Presidium Network", - редактор Sky News Дебора Гейн
Двое волонтеров организации "Presidium Network" были захвачены российскими военными на блокпосте в Запорожье
Об этом сообщила редактор Sky News Дебора Гейнс.
Это произошло 28 апреля на одном из российских блокпостов южнее Запорожья.
"Некоммерческая организация "Presidium Network", базирующаяся в Великобритании, сообщила, что двое гражданских мужчин, работающих как волонтеры гуманитарной помощи, были захвачены в понедельник российскими войсками на блокпосту к югу от Запорожья", - говорится в сообщении.
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