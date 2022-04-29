Российские военные похитили двух подданных Великобритании, работавших в гуманитарной организации "Presidium Network", - редактор Sky News Дебора Гейн

Об этом сообщила редактор Sky News Дебора Гейнс.



Это произошло 28 апреля на одном из российских блокпостов южнее Запорожья.



"Некоммерческая организация "Presidium Network", базирующаяся в Великобритании, сообщила, что двое гражданских мужчин, работающих как волонтеры гуманитарной помощи, были захвачены в понедельник российскими войсками на блокпосту к югу от Запорожья", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье россияне похитили депутата облсовета Дудку.

В Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА , депутата от "ЕС" Салтыкова и четырех участников проукраинского митинга.