Российские военные похитили четырех работников Запорожской АЭС

Об этом информирует Энергоатом .

"Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции", - пишет пресс-служба.

Работников вывезли в неизвестном направлении, их местонахождение неизвестно.

Сообщается, что все четверо атомщиков считались лояльными к оккупационному руководству станции и подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Среди задержанных был заместитель "начальника" службы Марк Волков, способствовавший незаконной деятельности рашистов на Запорожской атомной электростанции.

"Несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам", - предполагают в Энергоатоме.

В то же время ситуация на временно оккупированной ЗАЭС становится все более напряженной, российские войска устраивают проверки и поиски, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от допросов.