Российские военные похитили четырех работников Запорожской АЭС
В четверг рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестном месте
Об этом информирует Энергоатом .
"Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции", - пишет пресс-служба.
Работников вывезли в неизвестном направлении, их местонахождение неизвестно.
Сообщается, что все четверо атомщиков считались лояльными к оккупационному руководству станции и подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Среди задержанных был заместитель "начальника" службы Марк Волков, способствовавший незаконной деятельности рашистов на Запорожской атомной электростанции.
"Несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам", - предполагают в Энергоатоме.
В то же время ситуация на временно оккупированной ЗАЭС становится все более напряженной, российские войска устраивают проверки и поиски, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от допросов.
- 27 марта гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во время последнего визита на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно .
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное