Российские военные похищают украинских активистов в оккупированной Попасной, - Гайдай
В оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты начали охоту на украинских активистов
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в утренней сводке.
По его словам, по всей линии луганского фронта продолжаются мощные бои, и ситуация значительно ухудшилась.
"Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли", - говорится в сообщении.
Кроме того, русские военные начали похищать людей. Среди них – украинские активисты.Однако под контролем Украины остаются Северодонецка, Лисичанская, Горная община и часть Рубежного.
В Белогоровке украинские военные разрушают понтонные переправы россиян.
- Напомним, в Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Также есть информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Из газопровода "Союз" несанкционированно отбирают газ в оккупированные районы Луганщины и Донбасса.
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