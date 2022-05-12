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Российские военные похищают украинских активистов в оккупированной Попасной, - Гайдай

12 мая, 2022 четверг
12:04
война с Россией

В оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты начали охоту на украинских активистов

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в утренней сводке.

По его словам, по всей линии луганского фронта продолжаются мощные бои, и ситуация значительно ухудшилась.

"Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли", - говорится в сообщении.

Кроме того, русские военные начали похищать людей. Среди них – украинские активисты.

Однако под контролем Украины остаются Северодонецка, Лисичанская, Горная община и часть Рубежного.

В Белогоровке украинские военные разрушают понтонные переправы россиян.
  • Напомним, в Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Также есть информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Из газопровода "Союз" несанкционированно отбирают газ в оккупированные районы Луганщины и Донбасса.

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