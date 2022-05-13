Об этом в телеграмме написал советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться во внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", - подчеркнул он.

Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Азовстали в обмен на оккупантов.

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