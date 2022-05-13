Российские военные под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь Азовстали
Оккупанты 13 мая под прикрытием обстрелов пытаются попасть внутрь Азовстали в Мариуполе
Об этом в телеграмме написал советник мэра города Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться во внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", - подчеркнул он.
- Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Азовстали в обмен на оккупантов.
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