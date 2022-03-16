Российские военные отпустили мэра Скадовска

Об этом рассказал Александр Яковлев .



"Уважаемые скадовчане, я хочу сказать, что с нами пообщались, меня отпустили, со мной все хорошо. Так же пообещали отпустить остальных людей, с которыми они общаются", - заявил он.



Мэр заверил, что ему ничего не угрожает, и попросил горожан успокоиться, быть дома и выполнять свою работу.

Напомним, 16 марта в Херсонской области кафиры похитили мэра Скадовска и его заместителя, горожане вышли на протест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb