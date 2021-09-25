Российские военные остались на границе с Украиной после учений "Запад-2021", - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что, несмотря на завершение учений "Запад-2021", российские войска не возвращаются на места постоянной дислокации
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, несмотря на завершение российских учений "Запад-2021", украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации.
"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественно закрытия, на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые с появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации ", - сказал Залужный.
Он добавил, что эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.
"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - рассказал Залужный.
Совместные военные учения России и Беларуси продолжались с 9 по 16 сентября, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих и другая техника на нескольких объектах в России и Беларуси.
- 11 сентября сообщалось, что во время учений "Запад-2021" Российская Федерация совместно со своими союзниками отрабатывает гипотетические боевые действия против стран блока НАТО на территории Беларуси.
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