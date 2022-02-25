Российские военные обстреляли онкодиспансер в Мелитополе
Глава Минздрава Виктор Ляшко написал, что от огня российских оккупантов пострадал онкодиспансер в Мелитополе
Об этом он сообщил в Facebook.
"Под обстрел в Мелитополе попал КНП "Мелитопольский онкологический диспансер" ЗОР. Разрушение на втором этаже здания, разрушение операционной", - сказал глава Минздрава.
Министр добавил, что "продолжается предоставление медицинской помощи".
"Оккупанты продолжают производить обстрелы "скорых" на территории Украины. Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв", - - сообщил глава Минздрава.
Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали, но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.
Ранее Ляшко отметил, что оккупанты обстреливают "скорые" на территории Украины. Под вражеский обстрел попали экстренные бригады скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. В Чернигове российские захватчики применили огонь на территории психбольницы.
За ночь в больницы доставили 53 гражданина Украины.
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