Российские военные обстреляли онкодиспансер в Мелитополе

Об этом он сообщил в Facebook.



"Под обстрел в Мелитополе попал КНП "Мелитопольский онкологический диспансер" ЗОР. Разрушение на втором этаже здания, разрушение операционной", - сказал глава Минздрава.



Министр добавил, что "продолжается предоставление медицинской помощи".



"Оккупанты продолжают производить обстрелы "скорых" на территории Украины. Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв", - - сообщил глава Минздрава.



Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали, но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.



Ранее Ляшко отметил, что оккупанты обстреливают "скорые" на территории Украины. Под вражеский обстрел попали экстренные бригады скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. В Чернигове российские захватчики применили огонь на территории психбольницы.



За ночь в больницы доставили 53 гражданина Украины.