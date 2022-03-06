Российские военные обстреляли многоэтажки в Краматорске, двое погибших
Сегодня, 6 марта, оккупанты обстреляли жилые многоэтажки. Известно о по меньшей мере двух погибших, многие получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Известно, что под огонь врага попал ряд домов по Краматорскому бульвару, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15. Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики.
Пока специалисты не дали еще окончательного вывода, какое именно оружие было применено. Ориентировочно речь идет о крылатой ракете.
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