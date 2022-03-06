Российские военные обстреляли многоэтажки в Краматорске, двое погибших

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что под огонь врага попал ряд домов по Краматорскому бульвару, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15. Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики.



Пока специалисты не дали еще окончательного вывода, какое именно оружие было применено. Ориентировочно речь идет о крылатой ракете.

Напомним, в Харькове войска РФ обстреляли Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". В институте находится ядерная установка

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.