Российские военные обстреляли из гранатомета пункт пропуска в Черниговской области

Об этом сообщает МВД Украины .

Отмечают, что российские войска произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

В МВД Украины также напомнили, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.

Это уже не первый обстрел пограничников в Черниговской области. В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.