Российские военные обстреляли из гранатомета пункт пропуска в Черниговской области
Пограничники Черниговского отряда 28 апреля зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка"
Об этом сообщает МВД Украины .
Отмечают, что российские войска произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.
В МВД Украины также напомнили, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.
- Это уже не первый обстрел пограничников в Черниговской области. В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.
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