Российские военные обстреляли из гранатомета позиции пограничников в Черниговской области
Оккупанты снова атаковали позиции украинских пограничников в Черниговской области. Это уже четвертый обстрел с начала освобождения региона от российских захватчиков
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.
Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории. Ранее захватчики обстреливали позиции пограничников из минометов.
- В последний раз оккупанты атаковали пограничников на Черниговщине 15 апреля, тогда зафиксировали 12 минометных выстрелов.
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