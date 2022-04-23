Российские военные обстреляли из гранатомета позиции пограничников в Черниговской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В пятницу, 22 апреля, из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около 10 гранат, выпущенных из автоматического гранатомета, разорвались около села Сеньковка.

Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории. Ранее захватчики обстреливали позиции пограничников из минометов.

В последний раз оккупанты атаковали пограничников на Черниговщине 15 апреля, тогда зафиксировали 12 минометных выстрелов.