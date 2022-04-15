Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой, семь человек погибли
Российские оккупанты обстреляли гражданские автобусы в пгт Боровая Изюмского района. В результате обстрела погибли семь человек
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
По данным следствия, в четверг, 14 апреля 2022 г., российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавляют в сообщении.
- Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что Россия не сможет захватить Харьков.
- Также сообщалось, что с начала полномасштабной войны против Украины россияне в Харькове повредили девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма.
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