Российские военные обстреляли электричку Шепетовка – Киев, один человек пострадал

Об этом сообщает руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин.

Известно, что обстрел произошел на станции Тарасовка под Киевом 26 марта.

"По оперативной информации, есть один пострадавший, травмированный разбитыми оконными стеклами", - отметил Камишин.

Напомним, 24 марта эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет.

Добавим, длится тридцать первые сутки героического противостояния Украины против российского вторжения. Основные усилия кафиры сосредоточили на захвате городов Попасна, Рубежное и наступления на Северодонецк.