Российские военные обстреляли часть ГСЧС в Запорожской области
Оккупанты обстреляли аварийно-спасательную часть Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области
Про это сообщила пресс-служба ГСЧС.
"С 21:30 по 02:00 и с 05:00 по 06:00 вражеским войском наносились авиаудары и артобстрелы по территории Аварийно-спасательной части Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, которая находится в селе", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов разрушены автобоксы и повреждена казарма. Часть аварийно-спасательной техники сгорела, еще часть повреждена, некоторую технику удалось спасти. По официальной информации, к моменту вражеской атаки личный состав находился в укрытии. Жертв и пострадавших нет.
Выясняются масштабы разрушений и количество поврежденной техники.
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