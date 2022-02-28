Российские военные обстреляли часть ГСЧС в Запорожской области

Про это сообщила пресс-служба ГСЧС.

"С 21:30 по 02:00 и с 05:00 по 06:00 вражеским войском наносились авиаудары и артобстрелы по территории Аварийно-спасательной части Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, которая находится в селе", – говорится в сообщении.



В результате обстрелов разрушены автобоксы и повреждена казарма. Часть аварийно-спасательной техники сгорела, еще часть повреждена, некоторую технику удалось спасти. По официальной информации, к моменту вражеской атаки личный состав находился в укрытии. Жертв и пострадавших нет.

Выясняются масштабы разрушений и количество поврежденной техники.

Напомним, 28 февраля российская авиация обстреляла поселок Сартану, что под Мариуполем Донецкой области.

Позже стало известно, что украинские военные уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, четырежды обстрелявший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский рассказал о потерях экономики России из - за полномасштабного нападения РФ на украинскую территорию и призвал российских военных уходить из Украины .