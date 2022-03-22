Российские военные обстреливают север Житомирщины из "Градов", - глава ОВА
Территориальные громады на севере Житомирской области российские военные обстреливают из реактивных систем залпового огня "Град"
Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"За вчера не было авиационных ударов по Житомирщине, но враг продолжает хаотично обстреливать из разных своих артиллерийских орудий наши северные районы", – рассказал Бунечко.
По его словам, снова были обстреляны из "Градов" села в Малинской и Народицкой громадах. В результате обстрелов никто не пострадал.
- Напомним, в ночь на 22 марта российские войска обстреляли из "Градов" два населенных пункта на границе с Херсонщиной.
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