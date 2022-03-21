Российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российских военных ждут вечные мучения за преступления, которые они совершают против украинского народа
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами, хотя бы в каком-то городе нашего Государства, хотя бы в каком-нибудь селе, а главное – русские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На котором они получат только одно наказание, одно на всех - вечный подвал, навечно под бомбами, без еды, воды и тепла. За все, что они сделали против наших людей", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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