Российские военные не получают обещанных денег и им запрещают на это жаловаться, - украинская разведка
Военные российские армии не получают денежных выплат, а обещают дополнительные выходные
Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.
"Получены документы, подтверждающие, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих. Оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая предоставить дополнительные выходные. При этом, запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство по таким попыткам", - говорится в сообщении.
Там отметили, что из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены срочники, но нет никаких указаний вернуть солдат домой.
"Российское командование предписывает составить отдельный список лиц, отказавшихся участвовать в войне против Украины. Документ подписан заместителем командующего южным военным округом Петром Гибертом", - заявили в разведке.
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