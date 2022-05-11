Об этом в видеообращении, опубликованном в телеграмме, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, эта ночь прошла с сигналами воздушной тревоги в Одессе и области, но без обстрелов.

"Враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой – "дед кабаев" пока не успокаивается от своих поражений на фронте", - подчеркнул Братчук.

В ОВА призвали одесситов не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье.

"После нескольких дней бешеных ракетных атак по Одессе и нашему региону враг отошел. Но пытается давить на нас психологически. Снова забрасывает очередные фейки - сейчас якобы о проблеме с питьевой, технической водой, и говорит о том, что после обстрелов воды в Одессе не будет. Над этим работают российские подразделения ИПСО, чтобы посеять среди нас панику... Но нас не сломает ни одна фейковость информационных сообщений", - добавил он.

В результате повторного обстрела Одессы 9 мая произошел пожар в ТРЦ и на складе, 1 человек погиб, 5 ранены. В общей сложности враг выпустил 7 ракет. В городе также были задержаны несколько возможных корректировщиков вражеского огня.

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