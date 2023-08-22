Российские военные нанесли удар по Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина
Утром вторника, 22 августа, российские оккупанты атаковали поселок Камышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один мужчина получил ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что во время российских обстрелов местные жители находились на улице.
Да, несовместимые с жизнью травмы получила 71-летняя женщина.
В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.
- Также утром 22 августа в Кривом Роге прогремел взрыв - россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате пострадал мужчина, повреждены 20 домов и энергетическая инфраструктура.
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