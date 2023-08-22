Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российские военные нанесли удар по Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина

Российские военные нанесли удар по Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина

22 августа, 2023 вторник
12:16
Война с Россией

Утром вторника, 22 августа, российские оккупанты атаковали поселок Камышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один мужчина получил ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что во время российских обстрелов местные жители находились на улице.

Да, несовместимые с жизнью травмы получила 71-летняя женщина.

В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.

  • Также утром 22 августа в Кривом Роге прогремел взрыв - россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате пострадал мужчина, повреждены 20 домов и энергетическая инфраструктура.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
Читайте также:
Ілля Пономарьов
21 августа, 2023 понедельник
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
21 августа, 2023 понедельник
В Укрэнерго рассказали, почему нельзя скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 41.05
    Продажа 42.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
13:00
Чиновники, не понимающие принципов политики героев, должны быть заменены, - Зеленский
12:41
На платформе Netflix показали украинский трейлер фильма "Пресмыкающиеся"
12:39
ЕС выплатил Украине новый транш макрофина – €1,5 млрд
12:35
Обновлено
РФ удерживает в Черном море два ракетоносителя, общий залп может достигать 12 "калибров"
12:34
Проблематика коренных народов и пути освобождения Крыма: в Киеве стартовал канун III саммита Крымской платформы
12:26
Обновлено
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии, премьером Болгарии и президентом Сербии. Подробности
12:24
Резников сообщил, когда Украина сможет получить первые F-16
12:19
Маск заявил, что X будет скрывать заголовки от ссылок
12:18
Лубинец: Состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы до сих пор неизвестен
12:17
Обзор
Вероятность возвращения Трампа побудила украинцев наращивать собственное оружейное производство, а в Купянске эвакуируют жителей. Акценты мировых СМИ 22 августа
12:09
электроэнергиия
Украина 21 августа взяла рекордный объем аварийной помощи от энергосистем Румынии и Польши
12:06
OPINION
Почему западные СМИ учат наших генералов воевать
11:44
Эксклюзив
Информационное сопротивление: Освобождение Роботиного открывает ВСУ путь на Токмак
11:41
Госизмена во время оккупации Крыма: экс-работника Национального космического агентства приговорили к 15 годам за решеткой
11:37
Премьер-министр Молдовы находится с рабочим визитом в Киеве
11:36
Франция решила втрое нарастить темп изготовления и поставок боеприпасов для Украины, – посол
11:33
Коллаборанты на ТОТ Украины жалуются на нехватку коммунальщиков, - Нацпротив
11:11
Разведка Британии предположила, что атаку дронами по аэродрому "Сольцы" совершали с территории РФ
11:11
Новости компаний
История успеха: самый известный сервис объявлений стал опорой для миллионов
10:56
Японский ритейлер Uniqlo покинул российский рынок, – росСМИ
10:43
Эксклюзив
Подходы руководства ВСУ полностью оправданы: Згурец прокомментировал потери со стороны украинцев и россиян в войне
10:38
"Сливала" врагу позиции ВСУ и пограничников: жительницу Сумщины подозревают в помощи российским ДРГ
10:32
Воины 47-й ОМБр зашли в Роботине, местных жителей эвакуировали на "Брэдли"
10:29
Курс валют на 22 августа: цены в обменниках Украины
10:07
OPINION
Пора напомнить: "Если в моем окружении окажется хотя бы один коррупционер..."
10:07
В ЮАР стартует саммит лидеров БРИКС: прибыли Лавров и Си Цзиньпин
09:52
Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
09:49
Силы обороны имели успех у Роботино, россияне перемещают свои подразделения и войска, - Генштаб
09:39
ЗАЭС
В ставке-охладителе ЗАЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды
09:26
Эксклюзив
На Угледарском направлении ВСУ совершают штурмовые действия возле Заветного Желания, - военный
09:25
Российская армия испытывает недостаток военной техники, - ISW
09:23
Япония начнет сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС Фукусимы 24 августа
09:20
Джастин Трюдо
"Прибыль выше безопасности людей": Трюдо раскритиковал Facebook за блокировку новостей во время лесных пожаров в Канаде
09:12
Обновлено
Россия атаковала Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
08:56
Ночью российские террористы обстреляли Волчанск и Купянск-Узловой: разрушенные дома из-под завалов деблокировали женщину
08:41
"Могут спровоцировать термоядерную войну": в Северной Корее осудили совместные военные учения США и Южной Кореи
08:15
Эксклюзив
Надеюсь, каждый из нас и наши дети не забудут ужасов и боли, которые причинила Россия, – боец 14 ОМБр Ирис. Спецпроект "Украина: цена свободы"
08:12
Обновлено
За сутки войны Россия потеряла 410 военных, 31 артсистему и 27 боевых бронемашин
08:01
OPINION
Виталий Шабунин
Резников начал войну с журналистами
07:51
Обновлено
Враг ударил ракетами по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждены 20 домов и энергетическая инфраструктура
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV