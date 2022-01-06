Российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане, - ОДКБ
Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил, что передовые подразделения из российского состава контингента Коллективных миротворческих сил уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане
Об этом сообщает секретариат ОДКБ.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что в состав миротворческих сил вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле", - подчеркнули в ОДКБ.
В секретариате добавили, что российские десантники вошли в состав направленных в Казахстан сил, самолеты Воздушно-космических сил России "перебрасывают их в республику".
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
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