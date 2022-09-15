Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У них много юридических аргументов. В России огромный бизнес юристов по помощи тем, кто не хочет воевать в Украине, но хочет остаться в армии. Есть много лазеек, как не попасть на фронт, и это массово случается по всем военным частям", - отметил Ягун.

По его словам, в России уже начинаются судебные процессы, подключаются общественные организации.

"Это в комплексе уничтожает боеспособность тех частей, которые планировали для переброски в Украину. Они пытались осуществить ротацию, которую провести сейчас невозможно. Последнее подразделение, которое они смогли сформировать - это 3-й корпус, но часть этого корпуса была уничтожена на Харьковщине", – подчеркнул Ягун.

Легкая победа Путина над Украиной убедила бы Китай в упадке Запада и послужила поводом для нападения на Тайвань. Неудача в Украине может вызвать политическую нестабильность в кремле, ослабить Россию и в итоге навредить планам Си.

США и Европейский Союз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России . Отдельно относительно поддержки карты "Мир"



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